Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl Geldbörse - Sachbeschädigung Pkw - Versuchter Einbruchdiebstahl Kindergarten - Diebstahl Kartenzahlungsgerät - Diebstahl aus Kfz

Fulda (ots)

Diebstahl Geldbörse

Fulda. Am Mittwoch (29.07.), gegen 15.40 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Geschäft in der Straße "Am Rosengarten" die Geldbörse einer 73-Jährigen aus Fulda. Nachdem die Seniorin Ihre Geldbörse auf einer Tiefkühltruhe abgelegt hatte, nutzten die Unbekannten einen unachtsamen Moment um die Geldbörse zu entwenden und entfernten sich anschließend in nicht bekannte Richtung.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung Pkw

Neuhof. Zwischen Dienstag (28.07.), gegen 18 Uhr, und Mittwoch (29.07.), gegen 14 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mittels stumpfer Gewalteinwirkung zwei Fahrzeuge in der "Kinzigstraße". Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen "Mazda 2" sowie einen schwarzen "VW Golf". Es entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruchdiebstahl Kindergarten

Fulda. Zwischen Montag (27.07.), gegen 16.30 Uhr, und Dienstag (28.07.), gegen 16.20 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der "Rangstraße" zu verschaffen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln scheiterte, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl Kartenzahlungsgerät

Fulda. Am Montag (27.07.), gegen 13.30, entwendeten unbekannte Täter das auf einer Theke im Stadtschloss in der "Schlossstraße" liegende Kartenlesegerät und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Kfz

Hünfeld. Zwischen Dienstag (28.07.), gegen 22.50 Uhr, und Mittwoch (29.07.), gegen 7.20 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem schwarzen Audi A3 eine Geldbörse. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der "Habelbergstraße" abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jona Alt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell