Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Brand eines Waldstücks im Bereich Wallenrod

Schwalmtal (ots)

Am Donnerstag (30.07.), gegen 15 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer in einem Waldstück zwischen den Ortsteilen Wallenrod und Vadenrod informiert. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6324577)

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Teile des Waldes verhindert werden. Nach derzeitigen Schätzungen brannten etwa 3000 qm Wald.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen, ebenso wie die Brandursache. Die Fahrbahnsperrung auf der L3165 konnte gegen 19.20 Uhr wieder aufgehoben werden.

Vor Ort waren neben Kräften der Polizei Lauterbach etwa 150 Kräfte der Feuerwehren Lauterbach, Schwalmtal, Stadtallendorf, Kirchheim, Kirtorf und Alsfeld.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

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