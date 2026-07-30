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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Brand eines Waldstücks

Vogelsberg (ots)

Schwalmtal. Am Donnerstag (30.07.), gegen 15 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer in einem Waldstück zwischen den Ortsteilen Wallenrod und Vadenrod informiert. Aufgrund der erforderlichen Löscharbeiten ist die L3165 zwischen den beiden Ortsteilen derzeit voll gesperrt - es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wird empfohlen das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wir berichten unaufgefordert nach.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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