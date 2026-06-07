Feuerwehr Heimbach

FW Heimbach: Waldbrand im Kermeter fordert Einsatzkräfte aus zwei Landkreisen

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Heimbach (ots)

Die Feuerwehr Heimbach wurde um 12:10 Uhr zu einem Brandereignis im Kermeter nahe des Rursees alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im Bereich einer Landzunge gegenüber der Ortschaft Woffelsbach.

Die einheitliche Leitstelle des Kreises Düren alarmierte umgehend die Feuerwehr Heimbach, die Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr sowie Kräfte des Feuerschutztechnischen Zentrums aus Stockheim. Ebenfalls wurde durch die Leitstelle der Städteregion Aachen die Feuerwehr Simmerath mit den Einheiten aus Rurberg, Woffelsbach und Steckenborn sowie einem Logistikfahrzeug aus Lammersdorf alarmiert.

Beide Feuerwehren fuhren unmittelbar mit Löschfahrzeugen in den Wald zur Erkundung ein. Die Feuerwehr Rurberg erreichte als erste die Brandstelle und begann mit dem Aufbau einer Wasserversorgung sowie mit Löschmaßnahmen, welche durch die Feuerwehr Heimbach unterstützt und weitergeführt wurden. Aufgrund der übersichtlichen Lage der Brandstelle wurde die Drohneneinheit an der Einsatzstelle nicht benötigt. Ebenfalls unterstützten zwei Boote der Feuerwehr Simmerath sowie der DLRG die Maßnahmen.

Es brannten ca. 100 qm Waldboden, welche durch die Feuerwehr mit mehreren Rohren sowie mittels einer Bodenbearbeitung per Hand gelöscht wurden. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund drei Stunden beendet werden.

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