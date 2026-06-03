Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Dachstuhlbrand in der Sedanstraße - Feuerwehr verhindert weitere Brandausbreitung

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Neumünster (ots)

Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Neumünster um 11:32 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Sedanstraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachbereich von zwei baulich miteinander verbundenen Mehrfamilienhäusern in Brand. Aufgrund der Lage vor Ort wurde das Einsatzstichwort innerhalb weniger Minuten mehrfach erhöht, um weitere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nachzualarmieren. Unverzüglich leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Zur Brandbekämpfung kamen mehrere handgeführte Strahlrohre im Innen- und Außenangriff sowie zwei Hubrettungsfahrzeuge mit Wasserwerfern zum Einsatz. Parallel wurde eine Riegelstellung zu einem angrenzenden Gebäude aufgebaut, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Durch das koordinierte und zügige Vorgehen der Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers erfolgreich begrenzt werden. Die Riegelstellung zeigte Wirkung und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile. Trotz des intensiven und schnellen Einsatzes ließen sich erhebliche Schäden an den beiden Dachstühlen jedoch nicht verhindern. Die beiden betroffenen Dachstühle wurden durch das Feuer massiv beschädigt. Auch die darunterliegenden Wohnungen sind erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar. Der Rettungsdienst sichtete insgesamt 14 Personen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Eine Person - eine Einsatzkraft der Berufsfeuerwehr - wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnten zudem zwei Hunde aus den betroffenen Gebäuden gerettet werden. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kommen vorübergehend bei Freunden und Familie unter. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der folgenden Einheiten im Einsatz: - Berufsfeuerwehr Neumünster - Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte - Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Wittorf - Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Tungendorf - DRK Neumünster (Rettungsdienst) - Regieeinheit Neumünster - Technische Einsatzleitung Neumünster (ELW 2) Die Feuerwehr Neumünster war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzmaßnahmen dauerten über mehrere Stunden an.

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