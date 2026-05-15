Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall nach medizinischem Notfall

Ein medizinischer Notfall dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 467 gewesen sein. Ein 61-jähriger Honda-Fahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Sein Wagen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte ein Verkehrszeichen sowie einen Stromkasten. Im weiteren Verlauf prallte das Auto gegen einen verkehrsbedingt wartenden Fiat einer 36-Jährigen. Die 36-jährige Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, wurde jedoch zur medizinischen Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen und Einrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von über 22.000 Euro. Der Honda des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Betrunkene Radfahrerin verursacht Sachschaden

Eine deutlich alkoholisierte Radfahrerin hat am Donnerstagnachmittag in der Kanalstraße einen Unfall verursacht. Die 55-jährige Frau wollte an der Einmündung zur Wehrstraße abbiegen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihr Citybike und stürzte auf den Gehweg. Eine Greifzange, die sie auf dem Fahrrad mitführte, landete dabei auf der Motorhaube eines dort stehenden Mercedes und verursachte einen Lackschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei der 55-Jährigen starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Die Frau, die sich beim Sturz leicht verletzt hatte, musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Ravensburg

Donut-Dieb schlägt um sich

Wegen räuberischen Diebstahls wird gegen einen 26-Jährigen ermittelt, der am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Weißenauer Straße beim Stehlen erwischt wurde. Der bereits polizeibekannte Mann, gegen den ein Hausverbot vorlag, passierte mit einem Donut und weiterer Beute den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Ladendetektiv auf den Diebstahl ansprach, versuchte der 26-Jährige den Mitarbeiter mit einem Faustschlag zu verletzen und zu flüchten. Der Detektiv konnte ausweichen und gemeinsam mit weiteren Angestellten den renitenten Mann zu Boden zu bringen. Während des gesamten Vorfalls stieß der Tatverdächtige massive Beleidigungen gegen die Mitarbeiter aus. Da der 26-Jährige angab, Drogen konsumiert zu haben, wurde zusätzlich eine Blutentnahme veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ravensburg

Ravensburg

Einbruch in Modegeschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Modegeschäft in der Marktstraße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 18 Uhr und 9 Uhr gewaltsam die Schiebetüren und entwendeten hochwertige Gegenstände und Bargeld. Zudem versuchten die Unbekannten vergeblich, in ein gegenüberliegendes Schuhgeschäft einzudringen. An beiden Läden hinterließen sie auffällige Ritzereien mit einer Buchstabenfolge im Glas der Eingangstüren. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Oberstadt Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Grünkraut

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an der Kreuzung K 7982 / K 7985. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW missachtete aus Richtung Menisreute kommend an der Kreuzung die Vorfahrt einer von links kommenden 41-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich zog sich die 41-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den 66-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Altshausen

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 32

Rund 60.000 Euro Sachschaden sowie zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Bundesstraße 32 zwischen Vorsee und Altshausen. Ein 21-jähriger BMW-Lenker geriet gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Mercedes eines 31-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW in eine angrenzende Wiese abgewiesen, während der Mercedes an den Leitplanken zum Stillstand kam. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch sein 22-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden. Da beide Autos massiv beschädigt wurden, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Aulendorf

Unbekannter überfällt Seniorin

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag eine Seniorin überfallen und Geld und eine Goldkette geraubt. Der Unbekannte kam kurz vor 12 Uhr im Riedweg über den Garten an die Terrassentüre einer 88-Jährigen und bot zunächst Gartenarbeiten an. Nachdem die Frau daraufhin den Hausmeister kontaktieren wollte, riss ihr der Unbekannte das Telefon aus der Hand, stieß sie zu Boden und riss ihr eine Halskette vom Hals. Außerdem durchsuchte er im Anschluss eine Tasche, in der sich ein Geldbeutel befand. Nachdem der Mann das Geld und die Kette an sich genommen hatte, floh er über die Terrasse. Durch den Angriff wurde die 88-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer intensiven polizeilichen Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang es bislang nicht, den Täter zu identifizieren. Er wird als etwa 30-40 Jahre alt, rund 170 cm groß, sonnengebräunt und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein langärmliges dunkelgraues bis dunkelgrünes Sweatshirt mit einer dunklen großen Aufschrift auf der Brust und sprach sehr schlechtes Deutsch. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und schließt dabei nicht aus, dass der Überfall im Zusammenhang mit weiteren ähnlich gelagerten Taten in Aulendorf in den letzten Wochen stehen könnte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6275014 (13.05.26), https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6261427 (22.04.26), https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6248894 (30.03.26). Die Polizei warnt daher eindringlich, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und Wohnungs- und alle sonstigen Türen verschlossen zu halten. Nehmen Sie mit Ihnen unbekannten Personen nur durch die geschlossene Tür oder über eine Sprechanlage Kontakt auf. Seien Sie wachsam und achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Verständigen Sie bei etwaigen Auffälligkeiten den Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/92170 oder wählen Sie den Notruf 110.

Wolfegg

Illegale Grabungen im Wald - Tatverdächtige gestellt

Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am Donnerstag zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Waldstück bei Sailers illegale Grabungen durchgeführt zu haben. Ein Zeuge hatte zuvor ein abgedecktes, zwei Meter breites Erdloch entdeckt, in dem eine Wasserleitung freigelegt und mutmaßlich verunreinigt worden war. Die Wasserleitung dient als Zuleitung zum nahegelegenen Löschteich eines Bauernhofs. Nachdem eine Wildkamera am späten Mittwochabend drei Verdächtige an der Stelle erfasst hatte, flüchteten diese zunächst bei der Anfahrt der zuvor alarmierten Streifen. Am Folgetag kontrollierten die Beamten im Nahbereich ein verdächtiges Fahrzeug. Die beiden Insassen im Alter von 32 und 48 Jahren passten zur Personenbeschreibung und sie führten Grabungswerkzeug mit sich. Gegen die Männer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung eingeleitet. Zu den Hintergründen ermittelt das Polizeirevier Leutkirch.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Apotheke - Spendenboxen gestohlen

Am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ist ein unbekannter Täter in eine Apotheke in der Siemensstraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörte er eine Fensterscheibe gewaltsam. Im Inneren entwendete der Unbekannte gezielt die im Kassenbereich aufgestellten Spendenboxen. Videoaufzeichnungen lassen vermuten, dass ein Komplize vor dem Gebäude gewartet haben könnte. Während die Höhe des Diebesgutes noch unklar ist, beläuft sich der entstandene Sachschaden am Fenster auf über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0.

Waldburg

Radfahrerin bei Radrennen schwer gestürzt

Bei einem Radrennen in Waldburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem folgenschweren Sturz einer Teilnehmerin gekommen. Die 27-jährige Fahrerin übersah im Hauptfeld zwei Begleitfahrzeuge, die am rechten Fahrbahnrand angehalten hatten, um einen vorangegangenen Sturz abzusichern. Die Frau prallte gegen das Heck eines Begleitwagens und kam zu Fall. Dabei zog sie sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch die Rennärztin wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Begleitfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Rennstrecke war zum Unfallzeitpunkt für den allgemeinen Verkehr gesperrt.

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