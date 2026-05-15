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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Von der Polizei vorläufig festgenommen wurden zwei 33- und 46-jährige Ladendiebe am Dienstagabend. Dem Duo wird vorgeworfen, in einem Baumarkt in der Friedrich-List-Straße gegen 19.15 Uhr das Schloss eines Warensicherungskastens aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet zu haben. Nachdem beide vom Personal dabei beobachtet wurden, versuchten die Tatverdächtigen aus dem Geschäft zu flüchten. Den Mitarbeitenden gelang es, einen der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Den zweiten konnten die Beamten kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Baumarktes festnehmen. Er war im Begriff, mit einem bereitgestellten Fahrzeug abzufahren. Nachdem das Duo bereits in der Vergangenheit durch ähnlich gelagerte Straftaten aufgefallen ist, wurden beide am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an.

Gammertingen

Autofahrer mit deutlich zu viel Alkohol am Steuer

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 56-jährigen Audi-Fahrer, den eine Streife des Polizeireviers in der Nacht zum Freitag auf einem Verbindungsweg bei der K 8218 aus dem Verkehr gezogen hat. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch von ihm ausgehend. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und behielten seinen Führerschein noch vor Ort ein. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Pfullendorf

E-Bike-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein schwer verletzter E-Bike-Fahrer und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Ein 53-jähriger Radfahrer beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 57-jährige Renault-Fahrerin, die Vorrang hatte. Durch die Kollision stürzte der Mann und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Herbertingen

Betrunkener Traktorfahrer verursacht Unfall

Mit fast zwei Promille hat ein 19-jähriger Traktorfahrer am Donnerstagnachmittag im Tissener Weg einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann bog mit seinem Fendt von der Kanzacher Straße nach rechts ab und kam dabei zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wo er zwei Verkehrszeichen überfuhr. Als er sein Fahrzeug zurück auf die Straße lenkte, prallte er gegen den Kotflügel eines vorausfahrenden Traktors. Durch die Kollision wurde der 19-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde bei dem Fahrer ein Vortest durchgeführt, der den hohen Wert bestätigte. Dem Verursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des jungen Mannes noch vor Ort sicher. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch / Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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