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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Seniorin Opfer von Einbruch

Aulendorf (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich in Aulendorf ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein unbekannter Mann klingelte an der Haustür der 82-jährigen Seniorin im Ahornweg und bat um die Erlaubnis, die Toilette zu benutzen. Nachdem die Seniorin dem Mann Einlass gewährte, zeigte sich schnell, dass seine Absichten alles andere als harmlos waren. Als der Mann eine geraume Zeit in der Toilette verbracht hatte, ohne wieder herauszukommen, forderte die Seniorin ihn auf, das Haus zu verlassen. Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, ging der Mann ins Wohnzimmer, wo er trotz der Anwesenheit der Hausinhaberin verschiedene Schränke und Kommoden durchwühlte. Trotz wiederholter Aufforderungen, das Haus zu verlassen, schloss der Täter die 82-Jährige im Wohnzimmer ein. Hier gelang es der Seniorin, über den Notruf die Polizei zu informieren, während sich der Täter noch im Haus befand. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter brachte keinen Erfolg. Der Mann war ca. 170 cm groß und mit einem grünen Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Ahornweg in Aulendorf Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/9217-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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