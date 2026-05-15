Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall auf der B31

Ein Sachschaden von insgesamt rund 22.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der B31. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin war gegen 9.45 Uhr von Eriskirch kommend in Richtung der Ausfahrt Friedrichshafen-Nord unterwegs. Dabei übersah sie den vor ihr verkehrsbedingt langsamer fahrenden Audi eines 46-Jährigen und prallte in dessen Fahrzeugheck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Friedrichshafen

Jugendgruppe attackiert 16-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants in der Ehlersstraße sucht die Polizei nach einer größeren Tätergruppierung. Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde dort von einer etwa 20-köpfigen Gruppe zunächst attackiert und geschlagen. Als der Junge zu Boden ging, sollen die Unbekannten zudem auf ihn eingetreten haben. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte vor Ort jedoch keine sofortige medizinische Behandlung. Die Angreifer, die auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzt werden, flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Gruppe geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbrecher stehlen Bargeld - Zeugen gesucht

Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bodanstraße gestohlen. Die Tat wurde am Donnerstagabend bemerkt. Der Täter dürfte in den Tagen davor eine Tür aufgehebelt haben und so in das Gebäude gelangt sein. Im Dachgeschoss öffnete er einen Tresor und nahm das darin befindliche Bargeld mit. Weitere Wertgegenstände im Haus blieben nach bisherigen Erkenntnissen unberührt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und bittet nun Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Fahrer mit über 1,7 Promille deutlich alkoholisiert

Über 1,7 Promille hat ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Bugostraße gepustet. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen hatte den 44 Jahre alten Skoda-Fahrer gestoppt und im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle dessen Verkehrstüchtigkeit überprüft. Der Mann musste seinen Wagen in der Folge stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste der Fahrer noch vor Ort bei den Polizeibeamten abgeben.

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