Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe mehrerer zehntausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K 7984 zwischen Untereschach und Rebholz entstanden. Gegen 18.15 Uhr kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr und wurden dadurch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Ravensburg

Kirchenwand beschmiert

Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter die Hauswand der Evangelischen Stadtkirche am Marienplatz beschmiert. Der Unbekannte brachte einen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stehenden Schriftzug an und verursachte dadurch nicht unerheblichen Sachschaden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Ravensburg

Hoher Schaden nach Betrug

Insgesamt mehr als 50.000 Euro hat ein Ehepaar im Laufe der letzten Wochen an Betrüger verloren. Auf einem Videoportal im Internet war die Frau auf eine Werbung aufmerksam geworden und wurde nach Anklicken einer dort verlinkten Webseite im weiteren Verlauf von Unbekannten angerufen. In den Folgetagen kam es zu mehreren Sprach- und Videoanrufen mit den Betrügern, in deren Verlauf sie die Geschädigten durch geschickte und manipulative Gesprächsführung dazu brachten, eine App auf dem Mobiltelefon zu installieren, über welche sich die Täter Zugriff auf das Bankkonto des Ehepaars verschafften. Hier veranlassten sie mindestens zwei Abbuchungen im fünfstelligen Euro-Bereich. Nun ermittelt die Polizei wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt eindringlich vor unseriösen Angeboten im Internet. Lassen Sie sich von überaus verlockenden Angeboten nicht blenden. Niemand hat etwas zu verschenken - überdurchschnittliche Konditionen oder auffallend hohe Renditen müssen sofort Misstrauen wecken! Informieren Sie sich mittels gängiger Internet-Suchmaschinen über die angeblichen Anbieter und lassen Sie sich auch am Telefon nicht unter Druck setzen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Informationen zu dieser und zu weiteren Betrugsmaschen finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Baienfurt

Angegriffen und schwer verletzt

Auf dem Nachhauseweg angegriffen und nicht unerheblich verletzt wurde ein 63-jähriger Fußgänger am späten Mittwochabend in der Baindter Straße. Der Mann war gegen 22.30 Uhr in Höhe der Bushaltestelle beim Feuerwehrhaus unterwegs, als er unvermittelt von zwei unbekannten Tätern angegriffen wurde. Das Duo schlug zunächst auf den 63-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging, und traktierte ihn dann weiter mit Tritten. Danach flüchteten die Unbekannten in Richtung Weingarten. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, der schließlich von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden Tatverdächtigen dürften zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, einer von ihnen hatte ein Fahrrad dabei. Von einem der Täter liegt eine kurze Videosequenz vor. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet weitere Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Seniorin in Wohnung bestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag eine Seniorin in der Friedenstraße in ihrer Wohnung bestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 14 Uhr an der Haustür und bot zunächst Gartenarbeiten an. Nachdem die betagte Frau dies ablehnte, soll der Täter die Frau in die Wohnung geschoben, am Handgelenk gefasst und mit ihr dort mehrere Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht haben. Letztlich nahm der Täter diversen Schmuck und ein Telefon der Frau mit und flüchtete nach etwa 45 Minuten aus dem Haus. Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und prüft dabei auch einen möglichen Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am 30.03. in Aulendorf (wir berichteten am 02.04.26 unter "Aulendorf - Unbekannter bestiehlt Seniorin": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6248894). Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern zu melden.

Leutkirch

Unsittlich angefasst

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und sucht Zeugen. Den Angaben einer 43-Jährigen zufolge sei diese am frühen Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr auf dem Dammweg unterwegs gewesen, als sich ein Unbekannter von hinten genähert und ihr unvermittelt an die Schulter und das Gesäß gefasst habe. Nachdem sich die Frau umdrehte, habe der Mann sofort die Flucht in Richtung Brühlstraße ergriffen. Der Unbekannte wird als rund 170 bis 175 cm groß und mit sportlich-kräftiger Figur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine Kapuzenjacke sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet Personen, denen der Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Fahrrad beschädigt

Zeugen zu einer Sachbeschädigung sucht das Polizeirevier Leutkirch. Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstagnachmittag im Zeitraum zwischen 12.15 und 16.45 Uhr ein im Fahrradständer der Realschule beim Schulzentrum abgestelltes Fahrrad, indem er den Gangschaltungshebel abriss. Der geschätzte Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Aichstetten

Falschfahrer gestoppt

Eine Falschfahrt auf der Autobahn hat offenbar ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verhindert. Zeugenangaben zufolge sei am Mittwochmittag gegen 11.15 Uhr der 87-jährige Lenker eines VW von der L 260 kommend zunächst in Richtung Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Aichstetten gefahren, dann aber über die durchgezogene Linie verbotswidrig nach links abgebogen in der Absicht, die Autobahnabfahrt aus Fahrtrichtung Lindau entgegen der Fahrtrichtung zu befahren. Hier wurde der Senior von einem entgegenkommenden Pkw blockiert und so eine Auffahrt auf die Autobahn verhindert. Die Verkehrspolizei Kißlegg leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 87-Jährigen ein. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten weitere Zeugen der Irrfahrt oder Personen, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Vogt

Zeugen nach Verkehrsvorgang gesucht

Nach einem Verkehrsvorgang, der sich bereits am vergangenen Freitag (17.04.26) zunächst zwischen Neuhaus und Straß und beim Parkplatz Stockweiher ereignet haben soll, ermittelt der Polizeiposten Vogt und sucht Zeugen. Den Angaben eines 52-jährigen Pkw-Lenkers zufolge sei es gegen 17.30 Uhr zwischen ihm und einem Motorradfahrer zunächst zu einem Beinahe-Unfall und im weiteren Verlauf zu einem Streit gekommen, der letztlich in eine Bedrohung, Beleidigung und Nötigung vonseiten des Zweiradlenkers gemündet habe. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer im weiteren Verlauf im Bereich des Langwuhrweihers den Pkw des 52-Jährigen mit einem Stein beschädigt haben könnte. Um den genauen Geschehensablauf klären zu können, bittet der Polizeiposten Vogt nun etwaige Zeugen des Disputs, insbesondere zwei jüngere Männer auf einem Traktor mit einer angebrachten Schaufel, die beim Langwuhrweiher unterwegs waren und den Streit mitbekommen haben könnten, sich unter Tel. 07529/971560 zu melden.

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