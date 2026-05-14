Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Altshausen

Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten im Einsatz

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:10 Uhr kam es auf der B32 bei Altshausen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fiat Wohnmobil mit zwei Insassen die B32 von Weingarten kommend. Zwischen Mendelbeuren und Altshausen kam dem Wohnmobil eine Mercedes C-Klasse entgegen. Auf dem Fahrstreifen des Wohnmobils kollidierte die 20-jährige Mercedesfahrerin frontal in das Wohnmobil. Dessen 56-jähriger Fahrer und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin wurden unfallbedingt in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten durch die alarmierte Rettungskräfte befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, die Beifahrerin transportierte ein Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Auch sie erlitt schwere, jedoch mit jetzigem Kenntnisstand keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt leichtere Verletzungen, welcher einer ambulanten medizinischen Behandlung bedurften. Die B32 musste zwischen Mendelbeuren und Altshausen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr, bis zur Bergung der beiden stark beschädigten Fahrzeuge durch verständigte Abschleppunternehmen, örtlich um. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zum Unfallhergang und den Unfallursachen dauern an. Die Verkehrssperrung der B32 dauert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Pressetextes um 14:05 Uhr bis zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn weiterhin an.

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