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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lkw-Fahrer nötigt andere Verkehrsteilnehmer auf der B 31

Überlingen (ots)

Am Mittwoch gegen 22:58 Uhr ereignete sich auf der B 31 in Fahrtrichtung Stockach ein Vorfall, bei dem ein 62-jähriger Lkw-Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer nötigte. Eine 53-jährige Frau befand sich mit ihrem Pkw auf der B 31 in Höhe Friedrichshafen, als der Lkw-Fahrer dicht hinter ihr auffuhr und begann, permanent die Lichthupe zu betätigen, um sie zum Verlassen der Fahrbahn zu nötigen. Trotz dessen, dass die Frau die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhielt und weitere Pkws vor ihr fuhren, setzte der Lkw-Fahrer seine Nötigung fort. Aus der Bedrängnis heraus fuhr die Frau dann in eine Bushaltestelle, um den Lkw vorbeifahren zu lassen. Der Lkw-Fahrer setzte seine aggressive Fahrweise jedoch fort und nötigte auch andere Pkw-Fahrer, die Fahrbahn zu verlassen indem er wieder dicht auffuhr und die Hupe benutzte. Einige Kilometer weiter, kurz nach Hagnau, versuchte der Lkw-Fahrer sogar, einen Pkw zu überholen, und setzte hier mehrmals zum Überholen an. Der Lkw konnte kurz vor Stockach einer Kontrolle unterzogen werden. Der 62-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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