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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vandalismus - Mehrere Fensterscheiben eingeschlagen

Sigmaringen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:28 Uhr, kam es in der Hedinger Straße in Sigmaringen zu einem Vorfall von Vandalismus, bei dem Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes einwarfen. Die Polizei wurde durch einen Zeugen, welcher ein klirrendes Geräusch und eine Personengruppe in der Nähe der Gartenstraße festgestellt hatte, alarmiert. Bei der Ankunft an der Örtlichkeit stellten die Beamten fest, dass tatsächlich mehrere Fensterscheiben des Gebäudes eingeschlagen worden waren. Darüber hinaus war die Tür des verlassenen Gebäudes geöffnet worden. Der Sachschaden wird auf etwa 1500.- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise Informationen zum Vorfall haben, sich unter der Telefonnummer 07571 104-0 beim Polizeirevier in Sigmaringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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