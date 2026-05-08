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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe: Tankstellen-Räuber gefasst.

Lippe (ots)

Zwischen Mai und September wurden vier Tankstellen von einem Räuber-Duo überfallen, wir berichteten. Dreimal war die AVIA-Tankstelle in der Bielefelder Straße das Ziel, am 23. Mai 2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6042382), am 22. August 2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6103566) und am 3. September 2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6110831). Am 10 September 2026 war eine Tankstelle in der Werler Straße Ziel des Duos, ein Mitarbeiter der Tankstelle verhinderte den Raub jedoch (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6115457).

Nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich der dringende Tatverdacht gegen eine 37-Jährige und einen 31-Jährigen aus Bad Salzuflen. Bei Durchsuchungen am Dienstag (05.05.2026) konnten die Kriminalpolizei umfangreiche Beweismittel sicherstellen, unter anderem die Tatwaffe (eine PTB-Waffe). Die Tatverdächtigen räumten die vier Taten ein.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes wurden die beiden am Mittwoch (06.05.2026) dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Im Falle der 37-jährigen Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft unter Auflagen ausgesetzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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