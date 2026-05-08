Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (07.05.2026) brachen Unbekannte zwischen 11:00 und 12:30 Uhr in ein Haus in der Straße Im Wiesengrund eingebrochen. Sie beschädigten mehrere Türen und stahlen Schmuck.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

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