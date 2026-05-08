Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 9-Jährige bei Verkehrsunfallflucht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.05.2026) wurde eine 9-Jährige in der Schötmarschen Straße angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 16 Uhr auf dem Geh- und Radweg mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Lemgo unterwegs. An einer Tankstellenausfahrt stieß sie mit einem ausfahrenden schwarzen Mercedes zusammen und stürzte. Die augenscheinlich junge und kurzhaarige Fahrerin fuhr unerlaubt weiter in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. Die 9-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

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