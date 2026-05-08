Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Wem gehört das Fahrrad?

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Lippe (ots)

Im März 2026 wurde ein Fahrrad in Lemgo gefunden, das möglicherweise gestohlen wurde. Wem es gehört, ist bislang unklar. Es handelt sich um ein Mountainbike der Firma Steppenwolf.

Hinweise zu den Besitzverhältnissen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

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