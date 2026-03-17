Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecher lösen erneut Sicherheitsnebelanlage aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Dienstagmorgen des 17. März 2026 wurde die Eingangstür eines Geschäfts in Hüls auf der Schulstraße eingeschlagen. Dabei lösten die beiden unbekannten Täter die Sicherheitsnebelanlage der Filiale eines Mobilfunkgeschäfts aus. Anschließend flüchteten sie zu Fuß mit mehreren Paketen aus dem Innenraum der Filiale in Richtung Innenstadt. Zeugen schätzten das Alter der Männer auf 16 bis 18 Jahre. Sie hätten ein südländisches Erscheinungsbild und seien schlank. Der erste Täter habe eine Kappe, eine schwarze Hose und Jacke, weiße Socken und möglicherweise eine Brille getragen. Der zweite Flüchtige sei mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Hose und eventuell roten Handschuhen bekleidet gewesen. Zeugen, die gegen 3:35 Uhr auf die Personen oder die Tat aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mal an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (91)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell