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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecher lösen zwei Sicherheitsnebelanlagen aus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (15. März 2026) brachen Unbekannte in jeweils ein Geschäft auf dem Südwall (5:40 Uhr) und auf der Uerdinger Straße (4:45 Uhr) in Höhe des Schönhausenparks ein. In beiden Fällen löste eine Sicherheitsnebelanlage aus und vernebelte den Verkaufsraum. Zu der Tat auf dem Südwall gibt es Hinweise auf zwei Männer, von denen einer mit einem hellen Kapuzenpullover und großem Print auf dem Rücken beschrieben werden konnte. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Sein Komplize war dunkel gekleidet. Der unbekannte Täter auf der Uerdinger Straße trug ebenfalls einen Kapuzenpullover und eine Jeansjacke mit einem Print auf dem Rücken. Die Männer entfernten sich in beiden Fällen anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Personen oder die Taten geben können, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (90)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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