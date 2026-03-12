Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Kindern

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) führte die Direktion Verkehr der Polizei Krefeld von 6 Uhr bis 12:30 Uhr einen Sondereinsatz im Krefelder Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Duisburg. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Ursachen von Verkehrsunfällen mit Kindern zu reduzieren. Die Einsatzkräfte kontrollierten bei mobilen und stationären Verkehrskontrollen das Verhalten von Autofahrern, Radfahrern, E-Scooter-Fahrern und Fußgängern. Der Innenstadtbereich wurde durch Fahrradstreifen der Polizei Krefeld intensiv bestreift. Dabei wurden rund 94 Verkehrsverstöße festgellt: 62 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, zwölf Autofahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie falsch abbogen, und zwei Autofahrer nutzten während der Fahrt ein Handy. Zudem fertigte die Polizei zwei Strafanzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und erteilte weitere sechs Verwarngelder wegen Parkverstößen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell