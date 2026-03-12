PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Kindern

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) führte die Direktion Verkehr der Polizei Krefeld von 6 Uhr bis 12:30 Uhr einen Sondereinsatz im Krefelder Stadtgebiet durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bereitschaftspolizei aus Duisburg. Ziel des Einsatzes war es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und Ursachen von Verkehrsunfällen mit Kindern zu reduzieren. Die Einsatzkräfte kontrollierten bei mobilen und stationären Verkehrskontrollen das Verhalten von Autofahrern, Radfahrern, E-Scooter-Fahrern und Fußgängern. Der Innenstadtbereich wurde durch Fahrradstreifen der Polizei Krefeld intensiv bestreift. Dabei wurden rund 94 Verkehrsverstöße festgellt: 62 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, zwölf Autofahrer mussten ein Verwarngeld zahlen, weil sie falsch abbogen, und zwei Autofahrer nutzten während der Fahrt ein Handy. Zudem fertigte die Polizei zwei Strafanzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und erteilte weitere sechs Verwarngelder wegen Parkverstößen.

(89)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:14

    POL-KR: Unterschlagenes Fahrzeug einer Mietwagenfirma sichergestellt

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (11. März 2026) haben Polizeibeamte auf der St.-Anton-Straße ein Auto sichergestellt, das zuvor als unterschlagen angezeigt wurde. Die Mietwagenfirma hatte das Auto kurz zuvor geortet, weil dieses seit mehreren Tagen offenbar widerrechtlich in Benutzung war. Nach einem entsprechenden Hinweis kontrollierten Polizeibeamte gegen 18 Uhr einen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:37

    POL-KR: Nach zwei Mülltonnenbränden: Tatverdächtige gefasst

    Krefeld (ots) - Am Dienstagabend (10. März 2026) meldeten Zeugen zwei brennende Mülltonnen - auf der Hülser Straße sowie auf der Siempelkampstraße. Gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Hülser Straße zwei Jugendliche, die sich nach einem vermeintlichen Klingelstreich vor dem Haus aufhielten. Nachdem der Anwohner den Brandgeruch ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:24

    POL-KR: Drogenbande: Vier Männer in U-Haft

    Krefeld (ots) - Die Polizei hat am Montag (9. März 2026) vier Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt. Am Dienstag hat dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld für alle vier Untersuchungshaft angeordnet. Zivile Beamte hatten nach vorangegangenen Ermittlungen am Montagvormittag drei der Männer beim mutmaßlichen Verkauf von Drogen auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren