POL-KR: Unterschlagenes Fahrzeug einer Mietwagenfirma sichergestellt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (11. März 2026) haben Polizeibeamte auf der St.-Anton-Straße ein Auto sichergestellt, das zuvor als unterschlagen angezeigt wurde. Die Mietwagenfirma hatte das Auto kurz zuvor geortet, weil dieses seit mehreren Tagen offenbar widerrechtlich in Benutzung war. Nach einem entsprechenden Hinweis kontrollierten Polizeibeamte gegen 18 Uhr einen BMW X1 auf der St.-Anton-Straße Ecke Luisenstraße. Am Steuer saß ein 26-jähriger Krefelder, der angab das Auto nur wenige Minuten vorher von einem Bekannten übernommen zu haben. Der Krefelder war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und äußerte, vor wenigen Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zu dem unterschlagenen Fahrzeug dauern an.

(88)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

