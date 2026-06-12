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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, wurde der 54-jährige Fahrer eines PKW in Schleiz im Gefängnisgässchen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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