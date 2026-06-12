LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Neuhaus-Schierschnit (ots) - Am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, befuhr der 68-jährige Fahrer eines PKW die B89 von Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Sonneberg. Hier geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden 46-jährigen Fahrer eines LKW. Der 68-Jährige sowie seine Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

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