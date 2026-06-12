Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Schleiz (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 16.15 Uhr, bog der 37-jährige Fahrer eines PKW in Schleiz nach links in die Industriestraße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden, 28-jährigen Fahrer eines E-Scooter. Der 28-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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