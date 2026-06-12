LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, befuhr der 34-jährige Fahrer eines Transporters in Rudolstadt die Oststraße von Kichhasel kommend. Hier bog er nach links ab und übersah dabei die sich auf dem Radweg befindliche 68-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß und in der Folge kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

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