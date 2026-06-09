Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr leiteten Polizeibeamte gestern Abend gegen eine 56-Jährige ein. Die Beamten beabsichtigten die Frau im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in Leina zu kontrollieren. Die 56-Jährige missachtete die Anhaltesignale und setzte ihre Fahrt fort. Im weiteren Verlauf konnte die Seat-Fahrerin im Bereich Lange Seite gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein der 56 Jahre alten Frau wurde sichergestellt. (jd)

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