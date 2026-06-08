LPI-GTH: Aufgefahren
Manebach (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 23-jährige Fahrerin eines Audi befuhr heute Morgen die Straße "Kammerberg". Offenbar übersah sie dabei einem am Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr auf diesen auf. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)
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