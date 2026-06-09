Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B84. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Straße von Eisenach in Richtung Förtha. In einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Leitplanke. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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