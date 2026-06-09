LPI-GTH: Berauscht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am vergangenen Freitag, gegen 19.30 Uhr, wurde ein Mann aus Friedrichroda durch Betrüger telefonisch kontaktiert. Der unbekannte männliche Anrufer gab sich dabei als Bankmitarbeiter aus und brachte den Geschädigten dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen. Insgesamt wurden etwa 3.600 Euro an den Unbekannten überwiesen. Seien Sie bei derartigen Anrufen misstrauisch. Sollten Sie im Rahmen des Telefonats Zweifel haben, beenden Sie das ...

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