PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Suzuki wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Langensalzaer Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 42-Jährigen wurde eingeleitet. Ihm drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 23-jährige Fahrerin eines Audi befuhr heute Morgen die Straße "Kammerberg". Offenbar übersah sie dabei einem am Fahrbahnrand geparkten VW und fuhr auf diesen auf. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Trickbetrug

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am vergangenen Freitag, gegen 19.30 Uhr, wurde ein Mann aus Friedrichroda durch Betrüger telefonisch kontaktiert. Der unbekannte männliche Anrufer gab sich dabei als Bankmitarbeiter aus und brachte den Geschädigten dazu, mehrere Überweisungen zu tätigen. Insgesamt wurden etwa 3.600 Euro an den Unbekannten überwiesen. Seien Sie bei derartigen Anrufen misstrauisch. Sollten Sie im Rahmen des Telefonats Zweifel haben, beenden Sie das ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Tatzeitraum vom 06.06.2026, 20.45 Uhr bis 07.06.2026, 20.45 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines parkenden BMW in der Straße "Am Alten Gericht" ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entwendet, in dem sich unter anderem Kleidung befunden hatte. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren