LPI-GTH: Berauscht
Eisenach (ots)
Ein 42-jähriger Fahrer eines Suzuki wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Langensalzaer Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 42-Jährigen wurde eingeleitet. Ihm drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
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