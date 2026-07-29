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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autofahrerinnen unter Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zogen Polizeibeamte am Dienstagmorgen (28.07.2026) gleich zwei mutmaßlich berauschte Autofahrerinnen in Sömmerda aus dem Verkehr. Gegen 07:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße Erfurter Höhe zunächst eine 44-jährige VW-Fahrerin. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Kurz darauf überprüften die Einsatzkräfte eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin. Bei ihr verlief der Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Für beide Frauen war die Fahrt damit beendet. Sie mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwarten beide Fahrerinnen jeweils ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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