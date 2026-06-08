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POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: "Two-Wheelers-Operation" - Sondereinsatz Krad

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026 führte der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises den europäischen Sondereinsatz "Two-Wheelers-Operation" durch. Hierbei konzentrierten sich die Beamten auf motorisierte Zweiräder. Zunächst wurden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Elberfelder Straße in Sprockhövel und im Wodantal in Hattingen durchgeführt. Einhergehend erfolgte die Überwachung der Geschwindigkeit an der L699 in Ennepetal und der B483 in Ennepetal/Schwelm. Morgens positionierten sich die eingesetzten Beamten an der Prioreier Straße hinsichtlich des Durchfahrtsverbots für Kräder.

An der Prioreier Straße kam es zu keinen Verstößen. Während des Einsatzes konnten aber an den anderen genannten Stellen insgesamt 72 Verstöße festgestellt werden, die sich nicht nur auf Kräder sondern auf alle Verkehrsteilnehmenden aufteilen. So wurden insgesamt 19 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 50 Verwarnungsgelder ausgesprochen wegen zu schnellen Fahrens ausgesprochen. Zwei Rotlichtverstöße und eine Handynutzung am Steuer konnten zusätzlich festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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