Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

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Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei Erfurt nach dem hier abgebildeten Beschuldigten.

Der unbekannte Mann steht im Verdacht, am 13.02.2026 gegen 02:45 Uhr im Klinikum in Sömmerda eine Krankenschwester mit einer Spritze verletzt zu haben.

Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0038083 entgegen. (DS)

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