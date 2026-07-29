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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag (28.07.2026) in Erfurt einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 15:20 Uhr hielt ein 62-jähriger Fahrlehrer im Rahmen einer Ausbildungsfahrt mit seinem Fahrschüler an einer roten Ampel in der Weimarischen Straße, als ein 58-jähriger Daimler-Fahrer auf das Fahrschulauto auffuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten bei dem 58-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurden sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Gegen den 58-jährigen Daimler-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

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Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

 
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