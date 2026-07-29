Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß mit zivilem Streifenwagen

Erfurt (ots)

Bei dem Versuch, ein Fahrzeug zu kontrollieren, sind am Dienstagnachmittag (28.07.2026) in Erfurt zwei Autos frontal zusammengestoßen. Kurz nach 16:00 Uhr befuhren Polizeibeamte in einem zivilen Streifenwagen die August-Röbling-Straße aus Richtung Bernauer Straße. Um einen entgegenkommenden Fiat einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, schalteten die Polizisten das Blaulicht ein und wechselten auf die Gegenfahrspur. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat. Beide Polizisten sowie der 21-jährige Fiat-Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fiat-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (DS)

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