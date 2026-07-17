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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte werfen Gegenstände in Fischteich

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag haben Unbekannte Chaos auf einem Weihergrundstück in der Verlängerung der Straße "Bruchwiesen" angerichtet. Offenbar verschafften sich die Vandalen zunächst unberechtigt Zutritt zu dem Grundstück. Sie beschädigten ein Toilettenhäuschen und warfen Gartenstühle sowie eine Schubkarre in das Gewässer. Der Schaden, der dabei entstand, wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Das Altstadtrevier hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Deswegen werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 14. Juli, 18 Uhr, und Donnerstag, 16. Juli, 16 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt haben. Wem sind in der Nähe des Feldwegs hinter den Bruchwiesen Personen aufgefallen, die sich ungewöhnlich verhalten haben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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