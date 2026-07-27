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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr mit anschließendem Widerstand im Rahmen der Verkehrskontrolle

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 26.07.2026 konnte auf der Mundenheimer Straße ein Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der Fahrer sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Eröffnung der Kontrolle durch die Polizeibeamten versuchte der Mann fußläufig zu flüchten. Hierbei stürzte der Mann jedoch mehrfach eigenständig und wurde durch die Beamten zeitnah eingeholt. Von dem Mann konnte ausgehender Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiterhin leistete dieser zusätzlich Widerstand gegen die Fesselung, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 0,81 Promille. Entsprechend wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die vorliegenden Taten können mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafen bestraft werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

 
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