Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 25.07.2026, 20:00 Uhr bis 26.07.2026, 16:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei ordnungsgemäß geparkte PKW der Marke VW in der Otto-Mayer-Straße. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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