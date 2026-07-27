Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von E-Scooter geklärt

Speyer (ots)

Bereits in der Nacht am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann in der Spaldinger Straße mit einem E-Scooter kontrolliert. Aufgrund zweifelhafter und widersprüchlicher Angaben des Fahrers zu den Eigentumsverhältnissen wurde der E-Scooter durch die eingesetzten Polizeibeamten zunächst präventiv sichergestellt. Die Beamten ermittelten den Eigentümer und verständigten ihn über den noch nicht bemerkten Diebstahl seines Fahrzeugs. Am Sonntagabend wurde der E-Scooter dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Gegen den 25-Jährigen wurde schließlich ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

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