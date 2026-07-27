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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:15 Uhr parkte eine Frau ihren silber-grauen PKW der Marke Dacia in der Straße Im Erlich. Als sie fünf Minuten später wieder zurückkam, stellte sie eine frische Beschädigung am PKW fest. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein niedriger, vierstelliger Schaden.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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