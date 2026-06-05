Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falsche Bankmitarbeiter - Schaden im hohen vierstelligen Bereich

Ludwigshafen (ots)

In Ludwigshafen meldete sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag telefonisch bei dem 62-jährigen Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter seiner Bank aus. Im Verlauf des Gesprächs erlangte der Täter Kontodaten des Geschädigten und veranlasste anschließend unberechtigte Lastschriftabbuchungen im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie überraschend von ihrer Bank angerufen werden und kontaktieren Sie ihre Bank direkt über die offizielle Telefonnummer. - Die Anzeige von Rufnummern der Bank ist kein sicheres Zeichen, dass der Anruf auch tatsächlich von der Bank stammt. - Geben Sie am Telefon keine vertraulichen Daten, wie Passwörter, PINs oder TANs

preis.

- Halten Sie Rücksprache mit Familienmitgliedern oder vertrauten Personen. - Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell