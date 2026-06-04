Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr wurde ein 50-Jähriger mit seinem PKW in der Burgstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Es wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Beschuldigten eingeleitet. Weiterhin wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers prüfen.

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