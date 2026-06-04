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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte nach Familienstreit

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2026 gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Sternstraße in Ludwigshafen, da ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien eskalierte und in eine körperliche Auseinandersetzung ausuferte. Beteiligt waren insgesamt acht Personen. Eine 22-Jährige Beteiligte schlug auf eine 42-Jährige der Gegenpartei ein, wodurch diese leicht am Arm verletzt wurde. Zudem kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. Die Parteien konnten durch das Einschreiten der Polizei beruhigt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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