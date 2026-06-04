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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl - Geldbeutel entwendet

Limburgerhof (ots)

Am Abend des 03.06.2026, zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, gab sich ein bislang Unbekannter in der Neuhofener Straße gegenüber einem Senior als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und verschaffte such unter dem Vorwand, Anschlüsse überprüfen zu wollen, Zugang zum Anwesen. Im Nachgang stellte der Geschädigte den Diebstahl seines Geldbeutels fest. Der Täter soll 20-30 Jahre alt sein; er hatte kurze, dunkle Haare und war korpulent. Haben Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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