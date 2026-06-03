POL-PDLU: Einbruch in Gartenanlage

Ludwigshafen Süd (ots) - Im Zeitraum zwischen dem frühen Montagnachmittag, den 01.06.2026, bis Dienstagmittag, den 02.06.2026,kam es in der Oskar-Vongerichten-Straße in Ludwigshafen zu einem Einbruch in ein geparkten PKW der Marke Hyundai. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten ein elektronisches Gerät aus dem Fahrzeuginnenraum. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie den Täter gesehen oder haben Sie verdächtige ...

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