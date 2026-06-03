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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2026, stellten Polizeibeamte gegen 14 Uhr einen 16-jährigen Rollerfahrer mit einer Geschwindigkeit von über 45 km/h fest und kontrollierten den Fahrer in der Speyerer Straße. In der Kontrolle konnte der 16-jährige nur die Fahrerlaubnisklasse AM (bis 45 km/h) vorweisen. Der Roller fuhr laut Tacho 55 km/h und damit besitzt der Jugendliche nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizeikräfte stellten den Roller für ein Prüfgutachten sicher. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24650
E-Mail: pwoggersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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