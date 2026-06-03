POL-PDLU: Speyer - Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim, nachdem eine männliche Person durch Anwohner randalierend in seiner Wohnung gemeldet wurde. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den hochaggressiven 33-jährigen Verantwortlichen, der zunächst nicht beruhigt werden konnte. Im Verlauf des weiteren Geschehens musste dann der Taser eingesetzt ...

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