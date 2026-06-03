POL-PDLU: Speyer - Berauscht mit E-Scooter unterwegs
Speyer (ots)
Am Dienstag, gegen halb Elf, kontrollierte eine Polizeistreife einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Fritz-Ober-Straße. Bei dem jungen Mann stellten die eingesetzten Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Auf Nachfrage gab der Mann an zuletzt gegen 06:00 Uhr Cannabis konsumiert zu haben und jeden Tag zu konsumieren. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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