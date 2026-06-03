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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bekannte Betrugsmasche über WhatsApp

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2026 erschien ein 28-Jähriger aus Ludwigshafen bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um einen Betrugsversuch anzuzeigen. Der Geschädigte teilte mit, dass sein WhatsApp-Account gehackt und an mehrere seiner Kontakte Nachrichten verschickt worden waren. In den Nachrichten wurde fälschlicherweise kommuniziert, dass der Geschädigte sich in einer Notsituation befände und 850EUR für eine ärztliche Behandlung brauche. Durch die Angehörigen des 28-Jährigen wurde kein Geld überwiesen, da die Betrugsmasche erkannt wurde.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine bekannte und häufig genutzte Masche handelt. Oft werden auch sogenannte "Schockanrufe" genutzt und die Angehörigen telefonisch über eine angebliche Notsituation informiert. Sollten sie eine solche Nachricht oder einen Anruf erhalten, so hinterfragen sie stets kritisch den Inhalt und die Identität des Anrufers oder des Absenders und informieren sie die zuständige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24205
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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