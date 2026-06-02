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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 00:50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Oberen Langgasse. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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