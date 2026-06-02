POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt
Speyer (ots)
In der heutigen Nacht, gegen 00:50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW in der Oberen Langgasse. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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