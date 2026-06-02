PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einsatzvorbereitungen für das 51. Strohhutfest 2026

Frankenthal (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 04.06.2026, bis einschließlich Sonntag, 07.06.2026, findet in Frankenthal das 51. Strohhutfest statt. Um ein möglichst sicheres Fest zu gewährleisten, setzt die Polizei auch in diesem Jahr, neben anderen Maßnahmen, auf den offenen Einsatz von Videotechnik. Die Videoüberwachung erstreckt sich über Teile der Kanalstraße sowie die Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz. Eine Videoaufzeichnung erfolgt ab dem Eröffnungstag bis zum Festende Sonntags täglich von 11:00 Uhr bis 04:00 Uhr. Eine Beschilderung wird die Bereiche ausweisen. Ziel der Maßnahmen ist die Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten sowie bestenfalls eine deeskalierende Wirkung zur Verhinderung von Straftaten. Die Polizei Frankenthal steht in engem ständigen Austausch mit allen verantwortlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und wird für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar sein. Die Polizei wird konsequent gegen Personen vorgehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Unfriedlichen Besuchern kann die Polizei einen Platzverweis für den Innenstadtbereich der Stadt Frankenthal aussprechen. In hartnäckigen Fällen kann die Polizei gewaltbereite Personen und Randalierer in Gewahrsam nehmen, um Schlägereien und andere Straftaten zu verhindern. Zudem wird die Polizei den An- und Abreiseverkehr bezüglich des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-0
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 08:15

    POL-PDLU: Sachbeschädigung am Fahrzeug- Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Im Zeitraum vom 28.05.2026, 23 Uhr bis zum 29.05.2026, 08 Uhr kam es in der Goethestraße in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein unbekannter Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite des geparkten PKWs und beschädigte den hinteren rechten Reifen. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 08:13

    POL-PDLU: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Montag, dem 01.06.2026, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Sternstraße auf Höhe der Kopernikusstraße zu einem Straßenrennen. Ein schwarzer Mercedes überholte mit extrem überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer. An der Kreuzung Sternstraße/Erzbergerstraße sei der Mercedes-Fahrer rechts abgebogen. Darüber hinaus ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:53

    POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Beindersheim (ots) - Am 02.06.2026, gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Gerolsheim mit seinem Pkw die Heßheimer Straße in Richtung Bleichstraße. Kurz vor der Einmündung zur Bleichstraße kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welchen er noch in einen Gartenzaun schob. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren