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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Beindersheim (ots)

Am 02.06.2026, gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Gerolsheim mit seinem Pkw die Heßheimer Straße in Richtung Bleichstraße. Kurz vor der Einmündung zur Bleichstraße kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, welchen er noch in einen Gartenzaun schob. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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