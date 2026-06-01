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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit 2,94 Promille

Altrip (ots)

Am Sonntagmorgen, den 31.05.2026, wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall womöglich betrunkenen Fahrer in der Speyerer Straße gemeldet. Eine männliche Person hätte mit ihrem Auto eine Verkehrsinsel und den dahinter Ort befindlichen Grünstreifen überfahren. Im Anschluss hätte er die Unfallörtlichkeit ohne stehen zu bleiben verlassen. Durch die eingesetzten Beamten konnten vor Ort noch mehrere verlorene Fahrzeugteile des Verursachers festgestellt werden. Der 65-jährige Unfallverursacher konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser wirkte deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerschein des Fahrers einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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