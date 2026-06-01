Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in ehemalige KiTa - Täter erwischt

Speyer (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10:20 Uhr wurde der Polizei ein lautes Scheibenklirren aus einer ehemaligen KiTa im Ginsterweg gemeldet. Kurz darauf wurden durch Zeugen auch zwei Personen im Gebäudeinneren gesichtet. Bei Erblicken der eingesetzten Polizeibeamten versuchten die beiden zwölfjährigen Jungen vom Gelände der ehemaligen KiTa zu fliehen, wurden aber schließlich durch die Polizei am Grundstückszaun gestellt. Zugang zum Gebäudeinneren hatten sich die beiden Jungs durch Einschlagen einer Fensterscheibe mit einem Sonnenschirm verschafft. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

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